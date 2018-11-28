السراج يوجه بتعديل مرتبات العسكريين

ايوان ليبيا – وكالات

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وزارة المالية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية، أمام تعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، رئيس «الرئاسي» فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع كل من وزير المالية الدكتور فرج أبومطاري، ورئيس الحسابات العسكرية اللواء محمد اشتيوي.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتعلق بتعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية، حيث شرعت وزارة المالية في تنفيذ قرار الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2018، وتشمل الزيادة الأسماء الواردة في القوائم المحالة إليها من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

من جانبه، وجه رئيس المجلس الرئاسي وزارة المالية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا