أسباب تأخر عودة المياه لطرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن عدم استئنافها أمس كان بسبب الاعتداء على غرفة المراقبة جنوب مدينة زليتن.

وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن الاعتداء على غرفة المراقبة جنوب زليتن، ترتب عليه تسريب المياه، ما اضطر فرق التشغيل والصيانة إلى وقف التعبئة عبر المسار الشرقي وتغيير التعبئة وتغذية مدينة طرابلس بالمياه عبر المسار الأوسط كخيار بديل إلى حين صيانة التسريب بسبب الاعتداء.

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن أول أمس انقطاع المياه عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى بسبب حدوث فصل لمحطات الكهرباء الفرعية التابعة للمنظومة بالحقل الشرقي بشكل طارئ، ووعد بوصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس مساء أمس، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب «الاعتداء على غرفة المراقبة».

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