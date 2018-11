مصر تتسلح بـ10 طائرات أباتشي جديدة لمكافحة الإرهاب في سيناء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على بيع عشر مروحيات هليكوبتر هجومية برية من طراز أباتشي إلى مصر، مقابل مليار دولار.

حيث سيحصل الجيش المصري أيضاً على أجهزة استشعار ومنظار للرؤية الليلية، وأنظمة تحذير من هجمات الصواريخ، وأنظمة رادار، بالإضافة إلى معدات وقطع غيار إضافية للطائرات الهليكوبتر. ويخطط الجيش المصري لزيادة عدد المروحيات لمكافحة الأنشطة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة ستساهم في دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، مما يساعد على زيادة الأمن لشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. هذا وأصبحت مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في الفترة من 2013 – 2017، إلى جانب الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين.

