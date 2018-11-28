بوتفليقة محذرًا من دوائر تتربص بالجزائر: عهد المسك بالعصا من الوسط قد ولى

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، من وجود دوائر، لم يحددها، تستهدف الجزائر في الوقت الذي حققت فيه بلاده إنجازات أمنية واقتصادية. وقال بوتفليقة في خطاب ألقاه نيابة عنه الأمين العام للرئاسة حبّة العقبي، في افتتاح أعمال اجتماع الحكومة مع محافظي الولايات الـ 48 للبلاد بالعاصمة الجزائر: "إن ما أنجزناه معا على الصعيدين الأمني والتنموي .. بات محلا لإعجاب الشعوب الشقيقة والصديقة"، مضيفا أنه من "الطبيعي اليوم أن تستهدف الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة استقرار البلاد".

وتابع: "فما نلاحظه من مناورات سياسية مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري، إلا دليل واضح يفضح هذه النوايا المبيتة، التي سرعان ما تختفي بعد أن يخيب الشعب الأبي سعيها". وانتقد الرئيس الجزائري من وصفهم بـ"المغامرين الذين يسوقون لثقافة النسيان والنكران والجحود"، معتبرا أنهم "لا يمكن أن يكونوا أبدا سواعد بناء وتشييد، فهم يخفون وراء ظهورهم معاول الهدم، التي يسعون لاستخدامها من أجل الزج بالبلاد نحو المجهول".

ودعا بوتفليقة الجميع إلى "الانخراط كليا ضمن الخيارات السياسية والاقتصادية الوطنية أو الخروج منها كليا"، مشددا على أن "عهد المسك بالعصا من الوسط قد ولى". وتتفاعل الساحة السياسية الجزائرية مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أقصى أجل في إبريل 2019، حيث يكون الرئيس بوتفليقة أنهى ولايته الرابعة.

وقد دعت أحزاب التحالف الرئاسي، الذي يتألف من جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية)، والتجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي)، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وحركة أمل الجزائر (إسلامي) والحركة الشعبية (علماني) والمشارك كل منهما بوزير واحد، الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة، وهو ما تنتقده أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين).

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