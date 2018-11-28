سفير جورجيا بالقاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لبلاده

أدلى السفير ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا، بصوته بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية لجورجيا، اليوم الأربعاء بمقر السفارة.

وقال بيان صادر عن السفارة إن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في جورجيا، تقام في داخل البلاد وخارجها على السواء، خلال الفترة من السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة في منتصف الليل، وذلك بقرار من مركز الانتخابات الأعلى بجورجيا حتى يتسنى للناخبين الإدلاء بأصواتهم.

كانت الجولة الاولى للانتخابات، قد أقيمت في 28 أكتوبر 2018، وقد تقدم نحو 25 مرشحًا لهذا المنصب، ولم يحصل أي منهم على أعلى من نصف الأصوات، وتبقى في الجولة الثانية من المرشحين اثنان حصلا على أعلى الأصوات، الأولى هي سالومي زورابيشفيلي، وكانت وزيرة للخارجية الجورجية سابقا، وقد ترشحت عن حزب الحلم الجورجي، والثاني هو جريجول فاشادزه وكان أيضًا يشغل منصب وزير الخارجية سابقًا وهو محسوب على تحالف المعارضة الذي يضم 10 أحزاب.

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