رئيس دولة الإمارات: الثلاثون من نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أن الوطن، قيادة وشعبًا، لا ينسى أبدًا أبناءه الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر، دفاعًا عن دولة الاتحاد، وصونًا لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، لتظل رايتنا عالية خفاقة، رمزًا للقوة والعزة والمنعة والشموخ.

ونشرت "وام" وكالة أنباء الإمارات على موقعها الالكتروني، أنه قال بمناسبة يوم الشهيد الإماراتي في الثلاثين من نوفمبر، إنه يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، هو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وذروة الفداء والتضحية، أعلى قيم الوطنية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء.

وجاء في كلمته التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد:

"إن الثلاثين من نوفمبر، الذي اعتمدته بلادنا، يومًا لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، هو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وذروة الفداء والتضحية، أعلى قيم الوطنية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء؛ ولهذا فأن والوطن، قيادة وشعبا، لا ينسى أبدا أبناءه الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر، دفاعا عن دولة الاتحاد، وصونا لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، ولتظل رايتنا عالية خفاقة، رمزا للقوة والعزة والمنعة والشموخ".

كما قال "في هذا اليوم، نعاهد شهداءنا، مدنيين وعسكريين، أن تظل تضحياتهم أوسمة عز وكرامة، وأن تظل أرواحهم مشاعل تضيء الطريق للأجيال، وسيرتهم نماذج فخر في حب الوطن والزود عنه، وأن يظل أبناؤهم وأسرهم وذووهم أمانة في أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالرعاية، وتتولاهم الدولة بالعناية والمتابعة".

وتقدم بالتحية في هذا اليوم الخالد لجنود وضباط وقادة القوات المسلحة الباسلة، وكافة منتسبي أجهزتنا الأمنية، المرابطين في ميادين الشرف دفاعا عن تراب الوطن، وإعلاء لرايته، وحماية لمنجزاته، وإنفاذا لتعهداته الداخلية والخارجية، كما قدم التحية لأبناء الوطن وبخاصة العاملين منهم في ساحات العطاء وميادين الواجب الأمنية والمدنية والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نتذكر فيها تضحيات نخبة من أعز وأوفى وأنبل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في أشرف المعارك من أجل رفعة هذا الوطن المعطاء، والدفاع عن أمنه ومصالحه".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن "ما بين الشهداء والاتحاد روابط وثيقة جوهرها العطاء بكل مستوياته وفي أسمى معانيه والإقدام الواعي في التعامل مع المخاطر والشجاعة في مواجهة التحديات أيًا كانت، ومهما بلغت صعوبتها وكثرت عقدها".

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