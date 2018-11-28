أساطير يونايتد السابقين: الفريق يفتقر للجودة.. يأخذون خطوة للأمام ثم خطوتين للخلف

انتقد ثلاثي مانشستر يونايتد السابق بول سكولز وريو فيرديناند وأوين هارجريفز أداء الفريق أمام يانج بويز رغم تحقيق الفوز على يانج بويز والتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وذلك في استوديو قنوات بي تي سبورتس التحليلي.

في البداية قال سكولز: “أظن أنهم كانوا سيئين في مباراة اليوم، في الشوط الثاني بالتحديد”.

وأكمل “لم نملك الجودة في كل أنحاء الملعب وفي كل مركز، أشعر بالأسف ليانج بويز”

وتابع “يونايتد أصبح فريقا لا يقدم أداء ثابتا، لا تعرف ماذا ستشاهد منهم في كل أسبوع”.

وأتم “سيواجهون يوفنتوس بأداء لم يكن الأفضل لكنهم عادوا بنتيجة مميزة، ثم يفشلون في التسجيل في أولد ترافورد أمام وولفرهامبتون وكريستال بالاس، والمشكلة أن تسجيل الأهداف على أرض الفريق أصبحت مشكلة”.

فيما مدح هارجريفز فيلايني وقال: “فيلايني يمنحك شيئا مختلفا، لقد حققوا النتيجة المطلوبة لكن الأداء يشعرك بالقلق”

وأتم”الفوز على يوفنتوس في ملعبه كان شيئا هاما ثم كان دربي مانشستر من جانب واحد، يأخذون خطوة للأمام ثم يتبعونها بخطوتين للخلف”

بينما أشاد فيرديناند بفيلايني ودي خيا وقال: “كم مرة أنقذ فيلايني يونايتد في الفترة الأخيرة؟ ديفيد دي خيا يستحق الشكر أيضا”

وواصل “لقد كان أداء سيئا لكن المهم هي النتيجة، يحتاجون للفوز ليعطيهم دفعة قبل المباريات المقبلة”

وأتم “ليس من العدل الرجوع دائما للأيام الخوالي في ظل وجود مدير فني جديد، لكن الفريق يفتقر للتمريرات المتقنة واللعب الإيجابي وهو ما كان يمثل شخصية الفريق سابقا ولم يعد موجودا”.

وفاز يونايتد على يانج بويز السويسري 1-0 بهدف في الدقيقة 91 بتوقيع مروان فيلايني ليتأهل رسميا لدور الـ16 رفقة يوفنتوس من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

هل يمكنك اختيار تشكيل مانشستر يونايتد المثالي قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري؟

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