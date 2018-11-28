بعد 23 عاما والكثير من الأهداف.. رسميا – روبي كين يعتزل كرة القدم

أعلن الأيرلندي روبي كين نجم توتنام وليفربول السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا اليوم الأربعاء، بعد مسيرة طويلة في العديد من الأندية.

كين نشر بيانا استرجع فيه مسيرته الطويلة التي امتدت لـ23 عاما: “اليوم، بعد 23 عاما رائعة، أعلن رسميا اعتزالي كرة القدم.

من كروملين يونايتد إلى جولة حول العالم في ميلانو، لندن، لوس أنجلوس، لم أكن لأتخيل أبدا الطريقة التي ستسير بها مسيرتي الكروية. لقد في كرة القدم كل ما حلمت به بطفولتي في دبلن.

تركت منزلي في الخامسة عشر حتى ألاحق مسيرتي الاحترافي في إنجلترا، الأمر يبدو أنه منذ زمن طويل. لعبت كرة القدم في الشوارع، كنت محاطا بآمال وطموحات وإصرار على النجاح.

كل ما احتجته هو فرصة واحدة، ولذا أود أن أوجه شكرا خاصا لـ ولفرهامبتون واندررز لإيمانهم بقدراتي وإعطائي هذه الفرصة”.

كين (38 عاما) خاض 737 مباراة طوال مسيرته، مسجلا 325 هدفا.

اللاعب مر على العديد من الأندية، انطلاقا بـ ولفرهامبتون واندررز، مرورا بـ كوفنتري سيتي، إنتر ميلان، ليدز يونايتد، توتنام هوتسبير، ليفربول، سيلتك، وست هام يونايتد، لوس أنجلوس جالاكسي، أستون فيلا، وانتهاء بـ أتليتكو دي كولكاتا الهندي، حيث شغل دور المدرب أيضا لبعض الوقت.

كين خاض 146 مباراة دولية مع منتخب جمهورية أيرلندا، وسجل 68 هدفا، ويعد صاحب الرقم القياسي في الأهداف والمشاركات بمنتخب الجيش الأخضر.

اللاعب انضم مؤخرا إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب أيرلندا بقيادة مايك ماكارثي، قبل أن يعلن وضع حد لمسيرته.

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