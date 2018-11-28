وكيله: الحضري سيعلن اعتزاله نهائيا

أعلن محمد شيحة، وكيل أعمال عصام الحضري، أن حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق قد اتخذ قراره باعتزال كرة القدم نهائيا.

وكان الحضري قد تخلف عن السفر مع بعثة الإسماعيلي إلى بوروندي لمواجهة لو ميساجير في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا لتتم إحالته للتحقيق.

وقال شيحة في تصريحات لبرنامج استوديو 93.7 على راديو أون سبورت “الحضري ينتظر عودة الإسماعيلي من مباراته الإفريقية، ثم سينهي كل شيء مع الإسماعيلي ويعلن اعتزاله”.

الحضري اعتزل اللعب دوليا، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، ليصبح أكبر لاعب في التاريخ مشاركة في المونديال.

وانضم الحضري (45 عاما) إلى الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

وقبلها لعب الحضري لدمياط، والأهلي وسيون السويسري والإسماعيلي والمريخ السوداني والاتحاد السكندري ووادي دجلة والتعاون السعودي.

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