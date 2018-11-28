بالفيديو – من الذاكرة.. حينما فاز بايرن في كلاسيكو ألمانيا بـ11 هدفا ضد دورتموند

يوم 27 نوفمبر من كل عام تحل ذكرى أكبر انتصار حققه بايرن ميونيخ على بروسيا دورتموند عبر التاريخ وذلك بنتيجة 11-1.

أكبر هزيمة لبايرن ميونيخ أمام دورتموند كانت 6-3 سنة 1967 جاء رد الثأر بعدها بـ4 سنوات بـ11 هدفا.

جيرد مولر أنهى هذا الموسم هدافا له وللبطل بايرن ميونيخ، فيما هبط بروسيا دورتموند لدوري الدرجة الثانية بنهاية العام.

مولر سجل 10% من أهدافه طوال الموسم في شباك دورتموند فقط بعدما أكمل سوبر هاتريك، وتوالى أولي هونيس، فرانتز بكنباور، هوفمان، بريتنر، وروث على إحراز باقي الـ11 هدفا، هونيس وروث أحرز كلا منهما هدفين، فيما أحرز فينكوف هدف دورتموند الوحيد.

وبشكل عام تواجه الفريقين 119 مرة في كل المسابقات، فاز بايرن في 56 مرة وفاز دورتموند 30 مرة فيما سيطر التعادل على 33 مواجهة بين الفريقين.

سجل بايرن في تلك المواجهات 222 هدفا فيما سجل دورتموند 145.

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