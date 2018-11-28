بوتين يدافع عن الاحتجاز “المشروع” للسفن الأوكرانية

موسكو-العنوان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن القوات الروسية كان لها الحق في احتجاز ثلاث سفن أوكرانية،فيما انتقدت كييف موسكو لعدم إفراجها عن بحارة تلك السفن.

وفي أول تصريحات موسعة له منذ المواجهة في البحر الأحد،قال بوتين إن ما حدث كان من تدبير كييف ووصفه بأنه “استفزاز”.

وقال إن السفن الأوكرانية دخلت المياه الروسية ورفضت الرد على طلبات قوارب الدوريات الروسية لها بالتوقف.

وصرح في منتدى للاستثمار العالمي في موسكو “ما الذي كان يفترض أن يفعلوه (القوات الروسية)؟”

وأضاف “لقد كانوا يقومون بواجبهم العسكري،كانوا يؤدون واجبهم المشروع في حماية الحدود الروسية،بلادكم كانت ستفعل الشيء ذاته”.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات الغاضبة منذ إطلاق البحرية الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية واحتجازها قبالة ساحل القرم.

وعقب تحذيره من تهديد اندلاع “حرب شاملة” وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء قانون فرض حالة الطوارئ على المناطق الحدودية المحاذية لروسيا والبحر الأسود وبحر آزوف لمدة 30 يوما.

وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان،مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن “قلقه البالغ” بشأن احتجاز السفن الأوكرانية.

وخلال مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان “أعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ بشأن الحادث في مضيق كيرتش واستمرار احتجاز السفن الأوكرانية وطواقمها” بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وهدد ترامب الثلاثاء بإلغاء خطط عقد محادثات مع بوتين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الأسبوع في بوينوس آيرس.

المصدر-وكالات

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