حركة طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجير انتحاري شرقي كابول

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، المسئولية عن هجوم استهدف مجمعًا تديره شركة الأمن الخاصة "جي فور إس" شرقي العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ، ذبيح الله مجاهد، إنه في البداية تم تفجير شاحنة، مما أسفر عن مقتل العشرات من "الغزاة والمأجورين"، ثم شن العديد من عناصر طالبان هجومًا لقتل باقي المقيمين في المجمع. وأكدت "جي فور إس" الهجوم، وذلك على حسابها بموقع التواصل "تويتر"، قائلة إن "الوضع مستمر" وأنها تعمل مع القوات الأفغانية لإنهاء الهجوم.

كانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت أن الانفجار نجم عن تفجير انتحاري بسيارة ملغومة. وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم الوزارة إن الانفجار وقع بالقرب من مجمع تديره شركة الأمن الخاصة "جي فور اس".

و"جي فور إس" هى شركة خاصة لإدارة المخاطر وتقدم خدمات الأمن لصالح وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث (والدبلوماسيين في أفغانستان)، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

وشهدت كابول أكثر من 20 هجوما على نطاق واسع هذا العام فقط ، اسفرت عن مقتل المئات.

وقتل ما لا يقل عن 50 شخصا الأسبوع الماضي في كابول عندما استهدفهم انتحاري خلال تجمع ديني.

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