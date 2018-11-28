بوتين: واقعة مضيق كيرتش عمل مسيس من قبل أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الواقعة التي شهدها مضيق كيرتش، كانت محاولة استفزازية من قبل أوكرانيا ورئيسها لتصعيد التوترات مع موسكو من أجل فرض ضغط على خصومه السياسيين.

وأبلغ بوتين الحضور في مؤتمر استثماري سنوي قائلًا: "بالنسبة للواقعة التي شهدها البحر الأسود، فكانت استفزازًا من تنظيم السلطات الحالية، وأعتقد، من قبل الرئيس الحالي، قبل انتخابات الرئاسة في أوكرانيا والمقررة في مارس المقبل".

كانت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، حاولت يوم الأحد الإبحار عبر مضيق كيرتش من البحر الأسود إلى بحر آزوف، حيث تعرضت لهجوم ومصادرة من قبل قوات روسية، والتي زعمت أن السفن اخترقت الحدود الروسية.

وقالت البحرية الأوكرانية إنها أبلغت روسيا مسبقًا عن مرور سفنها بالمضيق، بينما قالت روسيا إنها لم تتلق تقريرًا كهذا، مضيفة أن السفن تجاهلت العديد من التحذيرات من جانب قوات حرس الحدود الروسية.

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