دعم واسع النطاق لمتظاهري”السترات الصفراء”

أظهر استطلاعان للرأي في فرنسا، الأربعاء، تزايد أعداد الأشخاص المؤيدين لتظاهرات “السترات الصفراء” احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

وأشار الاستطلاعان إلى عدم اقتناع الكثير من هؤلاء الأشخاص برد فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الاحتجاجات.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “أودوكسا” الفرنسي للإحصاءات، واستطلاعات الرأي لصالح إذاعة “فرانس إنفو” أن ما يقرب من 84% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون بأن الاحتجاجات مبررة، بزيادة 7 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق.

وقد ذكر حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم استمعوا إلى خطاب ماكرون صباح يوم الثلاثاء، الذي وعد فيه بإجراء عملية تشاور على مستوى البلاد بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للحد من الزيادات في الضرائب على البنزين إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية في نفس الوقت. ولكن الاستطلاع خلص إلى أن 78% ممن استمعوا إلى خطاب الرئيس قد وجدوه غير مقنع.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “إيلاب” الفرنسي للدراسات لصالح شبكة “بي.في.ام.تي.في” التليفزيونية، أن 75% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن دعمهم أو تعاطفهم مع متظاهري السترات الصفراء بزيادة 5 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق. وقال 81% من المشاركين في الاستطلاع إن الحكومة لم تستمع لمطالب الحركة.

وأظهر استطلاع ثالث للرأي أجراه مركز “أوبينيون واي” لصحيفة “لوفيغارو” ومحطتي “إل سي أي” و” أر إل تي” الإذاعيتين أن 76% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مقترحات الرئيس ماكرون لم تكن كافية.

وتوصل الاستطلاع إلى أن 78% من المشاركين اتفقوا مع مطالب المحتجين بإلغاء الضرائب المقررة في يناير (كانون ثاني).



وكان وزير البيئة الفرنسي فرانسو دي روجي، قد التقى بممثلي متظاهري السترات الصفراء المحتجين على زيادة أسعار الوقود يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا اللقاء بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اقترح الثلاثاء، إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق لمناقشة المخاوف التي أعربت عنها حركة بلا قيادة إلى حد كبير.

ولكن ممثلين عن متظاهري “السترات الصفراء” قالوا بعد ذلك إنهم سيدعون إلى مزيد من الاحتجاجات يوم السبت، في شارع “الشانزليزيه”، الذي كان مسرحاً للاشتباكات العنيفة بين الشرطة وبعض المتظاهرين الأسبوع الماضي.

