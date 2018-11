إضراب الـ 24 ساعة.. للمطالبة برفع الأجور وتخفيض الضرائب

تسبّب الإضراب العام فى اليونان، اليوم الأربعاء إلى انقطاع وسائل النقل العام وشلل السفن في موانئ البلاد، ضمن سلسلة اعتصامات تدعو إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

وتمت الدعوة إلى إضراب الـ 24 ساعة من قبل أكبر اتحاد القطاع الخاص في اليونان، مطالباً بتخفيض الضرائب وزيادة في الحد الأدنى للأجور، والذي تم تخفيضه في إطار عمليات الإنقاذ الدولية الثلاثة في البلاد منذ عام 2010، والتي انتهت في أغسطس.

وعانت حركة المرور في ساعة الذروة الصباحية من اختناقات محبطة في الشوارع المزدحمة في أثينا.

ويأتي الإضراب بعد إضراب لمدة يوم واحد دعا إليه اتحاد القطاع العام في اليونان مطلع الشهر، والذي طالب أيضا بزيادة الرواتب والمعاشات، فضلا عن التخفيضات الضريبية.

