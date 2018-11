“بشكل غير لائق”.. فيسبوك يحجب صور لماكرون

ذكر مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه حذف صورا فاضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نشروها على صفحاتهم.

وحسب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن “فيسبوك” اعتبر أن تلك الصور للرئيس الفرنسي تنتهك قواعد استخدام الموقع.

ويدور الحديث عن صور يظهر فيها الرئيس ماكرون برفقة شابين لا يرتديان قميصين، التقطت أثناء زيارته لجزيرة سان مارتن الفرنسية في البحر الكاريبي في سبتمبر الماضي.

وذكر أحد مستخدمي “فيسبوك” الذي نشر إحدى الصور المذكورة في صفحته الشخصية، أن الموقع حجبها لاعتبار أنها تعرض “التعري” أو “أعمالا جنسية”. وتساءل ساخرا: “ماذا حدث بعد التصوير يا سيد ماكرون”؟

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونأن انتقد في بلاده بسبب تلك الصور التي تظهره “بشكل غير لائق”.

