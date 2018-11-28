بالفيديو – ليفربول يواصل التراجع ويسقط أمام باريس في حضور صلاح.. الحسابات تتعقد

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على ضيفه ليفربول بهدفين مقابل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فوز عقد من حسابات ليفربول للتأهل وباتوا مهددين بتوديع البطولة من دور المجموعات.







































































أصحاب الأرض استهلوا اللقاء بسيطرة وضغط مبكر أسفر عن تسديدة من كيليان مبابي مرت إلى جوار القائم بالدقيقة الثالثة.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، أطلق أنخيل دي ماريا تسديدة قوية تصدى لها الحارس أليسون بصعوبة لتذهب إلى ركنية نتج عنها عرضية لاحقا ليسدد تياجو سيلفا برأسه ولكن أليسون يتصدى مجددا قبل أن يطلق الحكم صافرة التسلل.

الضغط الباريسي نجح في مسعاه ونجح الفريق من هجمة مرتدة سريعة في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 13 عن طريق خوان بيرنات بعدما شتت فيرجيل فان دايك عرضية من الجبهة اليسرى ذهبت للظهير الإسباني الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك.

بعد ذلك انتقلت السيطرة للحمر وجاء التهديد الأول من قبل محمد صلاح ولكن تسديدته في الدقيقة 22 مرت إلى جوار القائم الأيسر.

ووسط السيطرة من قبل ليفربول، تمكن الباريسيون من إضافة ثاني الأهداف من هجمة مرتدة سريعة أيضا أنهاها نيمار دا سيلفا بتسديدة في الشباك بالدقيقة 37.

وبينما كان الشوط الأول يتجه إلى نهايته حصل ساديو ماني على ركلة جزاء بعد عرقلته من دي ماريا. الحكم احتسبها ركنية في البداية قبل أن يصحهها الحكم الخامس له.

ركلة انبرى لها جيمس ميلنر ليسكنها على يمين جيجي بوفون الذي ذهب للاتجاه الآخر مع الدقيقة 46.

مع بداية الشوط الثاني سجل ماركينيوس هدفا مستغلا ركلة ثابتة ولكن صافرة التسلل ألغت الهدف في الدقيقة 47.

ولكن بعد ذلك عادت السيطرة والخطورة للجانب الأحمر، وكاد روبيرتو فيرمينو أن يعدل النتيجة في الدقيقة 59 ولكن رأسيته جانبت المرمى.

وأوشك ماركينيوس على توسيع الفارق مجددا في الدقيقة 70 ولكن رأسيته الرائعة أنقذها أليسون بصعوبة.

وفي الدقيقة 92 تصدى أليسون لركلة حرة ثابتة نفذها نيمار لتذهب إلى ركنية.

في ذات المجموعة حقق نابولي الانتصار على ريد ستار بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر المجموعة.

أهداف فريق الجنوب الإيطالي سجلها ماريك هامشيك (ق11) ودرايس ميترينس هدفين (ق33 – ق 52) فيما سجل هدف الفريق الصربي ألفاردو بن محمد في الدقيقة 59.

النتائج التي تحققت عقدت من حسابات المجموعة إذ أصبح نابولي في الصدارة برصيد 9 نقاط، يليه باريس بـ8 نقاط، ثم ليفربول برصيد 6 نقاط.

ويحتاج الحمر للفوز على نابولي من أجل حسم التأهل دون انتظار نتيجة باريس سان جيرمان وريد ستار – صاحب الـ4 نقاط – الجولة المقبلة.

أي نتيجة غير الانتصار في الجولة المقبلة تعني خروج ليفربول من البطولة.

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