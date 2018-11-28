حجازي يسجل هدف فوز وست بروم.. والمحمدي يشارك في لقاء الـ10 أهداف وإنذار لسام مرسي

سجل الدولي المصري أحمد حجازي هدف فوز فريقه وست بروميتش ألبيون على سوانزي سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

وفاز وست بروميتش على سوانزي بهدفين لهدف في الجولة الـ19 للمسابقة.

تقدم سوانزي في الدقيقة 10 عن طريق أوليفير ماكبورني، ثم تعادل المدافع كريج داوسون لوست بروميتش في الدقيقة 13.

ومن ركلة ركنية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قابلها أحمد حجازي برأسية رائعة سجل منها النجم المصري هدف فوز فريقه.

بهذه النتيجة وصل وست بروميتش إلى النقطة 34 في المركز الخامس بجدول ترتيب شامبيونشيب وبفارق 3 نقاط عن نوريتش سيتي المتصدر.

في مباراة مثيرة أخرى تعادل أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي قائد منتخب مصر الحالي ضد نوتينجهام فورست بخمسة أهداف لكل فريق.

وشارك المحمدي في الدقيقة 83 مباراة بعدما دخل بدلا لزميله يانيك بولاسي.

وشهدت هذه المباراة تسجيل تومي أبراهام مهاجم أستون فيلا لأربعة أهداف “سوبر هاتريك”.

ووصل أستون فيلا إلى النقطة 28 في المركز الثامن بترتيب الدوري.

أما سام مرسي المحترف المصري الآخر ضمن صفوف ويجان أتليتك شارك في فوز فريقه على بلاكبرن روفرز بثلاثية مقابل هدف.

وحصل سام مرسي على بطاقة صفراء واحدة في المباراة.

بهذه النتيجة وصل ويجان إلى النقطة 24 في المركز الـ15 بترتيب الدوري.

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