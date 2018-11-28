بالفيديو – برشلونة يغرد منفردا.. وتوتنام يعيد حظوظه بالتغلب على إنتر

واصل برشلونة التغريد منفردا بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا بالفوز على أيندهوفن بهدفين مقابل هدف واحد.

وضمن برشلونة رسميا التأهل كمتصدر لمجموعته بعد تعثر إنتر وتساويه مع توتنام في عدد النقاط.

ونجح توتنام في خطف الفوز أمام إنتر بهدف نظيف على ملعب ويمبلي ليعيد فرصته في التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة.

وينفرد برشلونة بقمة الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق خمس نقاط عن توتنام وبرشلونة، إذ لكل منهما 7 نقاط ويتفوق توتنام في المواجهات المباشرة بينهما.

ونجح برشلونة في عكس سير اللقاء من ضغط متواصل لأيندهوفن إلى تقدم بهدف عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 61 قبل أن يضيف جيرارد بيكيه الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق.

وفي العشر دقائق الأخيرة نجح لوك دي يونج في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح أيندهوفن.

أما توتنام فخطف هدف الفوز عن طريق البديل كريستيان أريكسن في الدقيقة 80 بعد نزوله بعشر دقائق.

ويستضيف برشلونة فريق توتنام في المباراة الختامية للجولة، بينما يستضيف إنتر فريق أيندهوفن.

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