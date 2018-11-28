بورتو يضرب شالكة بثلاثية ويتأهلان سويا.. ودورتموند يتعادل مع بروج

تغلب بورتو على منافسه شالكة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

واستضاف بورتو منافسه شالكة في ملعب الدراجاو في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

افتتح بورتو أهداف المباراة عن طريق إيدير ميليتو في الدقيقة 52.

وأضاف خيسوس كورونا الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق.

وقلص نبيل بن طالب النتيجة لصالح شالكة من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

ولكن قتل موسى ماريجا اللقاء بتسجيله للهدف الثالث لبورتو في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وارتفع رصيد بورتو إلى 13 نقطة يحتل بهم صدار المجموعة بينما يحتل شالكة المركز الثاني بثماني نقاط وضمن كلا الفريقين التأهل سويا لدور الـ16.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت في ملعب سيجنال إيدونا بارك تعادل بروسيا دورتموند سلبيا بدون أهداف مع ضيفه كلوب بروج.

جاء ذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا أتليتكو مدريد وموناكو.

وضمن دورتموند التأهل للدور التالي بعدما وصل رصيده إلى 10 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الأتليتي صاحب الصدارة بـ12 نقطة.

أما كلوب بروج فضمن تأهله للدوري الأوروبي بفضل وصوله للنقطة الخامسة بعيدا عن موناكو صاحب المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط.

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