جورجيا تنتخب أول رئيسة لها

أعلنت لجنة الانتخابات في جورجيا، اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية السابقة، سالومي زورابيشفيلي، فازت في الانتخابات الرئاسية في جورجيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقالت اللجنة، إن زورابيشفيلي 66 عامًا، حصلت على 6ر59%، بعد فرز 99% من الأصوات، في حين أن منافسها، جريجول فاشادزه، وهو أيضًا وزير خارجية سابق، حصل على 4ر40% في الانتخابات التي أجريت أمس، الأربعاء.

وقالت زورابيشفيلي: "اتخذت البلاد قرارًا أساسيًا اليوم.. نحن جميعًا قلنا بشكل قاطع وحازم لا للماضي".

وخاضت زورابيشفيلي كمستقل، لكنها كانت مدعومة من حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يريد تطوير العلاقات مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت، إنها سوف تسعى الآن للحوار مع أولئك الذين لم يدعموها في السباق الرئاسي. ومن المقرر أن تتولى الرئيسة الجديدة منصبها في منتصف ديسمبر.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات 66 % من إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم 5ر3 مليون.

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