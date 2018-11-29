بوفون: في يوفنتوس لم أعتقد أن باريس قوي لهذه الدرجة

أبدى جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان سعادته الغامرة بالانتصار المهم على ليفربول، والذي قرّب الفريق الفرنسي نحو العبور للدور التالي.

باريس تفوّق على ضيفه الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون بعد المباراة: “أنا سعيد للغاية، لقد قدّمنا مباراة عظيمة بكثير من التنظيم والجودة والرغبة في الفوز. إنها مهمة جدا في مسار الموسم، أعطينا إشارة كبيرة وأظهرنا أننا فريق يتمتع بالروح”.

الحارس الإيطالي المخضرم الذي يقضي موسمه الأول في العاصمة الفرنسية بعد إنهاء مسيرته مع يوفنتوس، واصل إشادته قائلا: “عندما كنت في يوفنتوس وشاهدت باريس سان جيرمان، لم أعتقد أن الفريق قادر على الظهور بهذا الشكل القوي، ولكننا فزنا بسبب صلابتنا ووحدتنا وعملنا كمجموعة”.

وعن مشاعر اللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد المباراة: “الجميع كانوا سعداء. عانينا كثيرا، ولكننا على الطريق الصحيح لتقديم موسم عظيم”.

بوفون (40 عاما) يسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن خسر 3 نهائيات سابقة مع يوفنتوس.

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