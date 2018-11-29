كين: سنشهر كل أسلحتنا في مواجهة برشلونة

انتقد هاري كين نجم توتنام، أرضية ملعب ويمبلي التي أقيم عليها مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

توتنام تمكّن من اقتناص فوز صعب على حساب غريمه الإيطالي بهدف نظيف، ليشعل منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية.

وقال كين في تصريحات للتليفزيون البريطانية بعد المواجهة: “من الصعب اللعب هنا، أرضية الملعب ليست جيدة، ولكننا نعتاد على الأمر”.

مضيفا: “لعبنا بشكل جيد رغم ذلك، وكنا قادرين على التسجيل مرتين في الشوط الأول. الحفاظ على شباكنا كان حاسما، ولحسن الحظ سجلنا هدفا”.

توتنام يمتلك 7 نقاط بالتساوي مع منافسه إنتر، مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الفريق اللندني، ولذا ستكون المواجهة أمام برشلونة في ملعب كامب نو بالجولة المقبلة مصيرية لأبناء المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

كين قال عن تلك المباراة: “سنشهر جميع أسلحتنا في مباراة برشلونة، ستكون مواجهة صعبة، ولكننا سنقاتل لأجل حظوظنا”.

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