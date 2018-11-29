توخيل: فخور بقدرتنا على إيقاف صلاح وماني وفيرمينو

لم يكبح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان كلماته الإيجابية في حق فريقه، بعد الانتصار المهم على ليفربول بهدفين مقابل هدف.

باريس تخطى ضيفه ليفربول في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وبات على بعد انتصار من ضمان التأهل للدور التالي.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كانت فرصتنا الأخيرة حتى نثبت قدرتنا على التنافس مع فريق بحجم ليفربول والذي يمتلك عقلية رائعة. كان من المهم إظهار ذلك الليلة. الفريق لعب بشكل جماعية وبكثير من الطاقة، واستطعنا الفوز بمباراة قوية ومهمة”.

مضيفا: “سلوك اللاعبين كان رائعا، أنا فخور بملاحظة الجمهور قدرتنا على التطور بهذا الشكل، أمام ماني وصلاح وفيرمينو والآخرين. الجميع كانوا على استعداد لتقديم كل شيء”.

وواصل المدرب الألماني استعراض خطته في مواجهة ليفربول: “دافعنا بطريقة 4-4-2، كان من المهم أن نلعب بثنائي دفاعي في خط الوسط: ماركينيوس وماركو (فيراتي). ومن ثم كانت خطتنا أن نلعب بلاعب ارتكاز واحد عندما نستحوذ على الكرة مع تراجع ماركينيوس إلى قلب الدفاع حتى يخلق خطًا من 3 لاعبين. ومع ثنائي هجومي في الأمام وأظهرة متحررة وجناحين (نيمار ودي ماريا) قادرين على خلق خطورة كبيرة في العمق”.

مختتما: “علينا أن نعمل بشكل يومي حتى نحافظ على هذا المستوى. بذلنا مجهودا كبيرا للفوز على ليفربول. علينا أن نتحلى بالتواضع ونواصل العمل الجاد. اللاعبون يشعرون بالإرهاق والفخر على حد سواء، كان من المهم أن نختبر هذه المشاعر سويا”.

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