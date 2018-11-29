بيرنات: لا أدري إن شاهد هونيس المباراة.. لست مهتما بما يقول

عبّر خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان، عن ارتياحه في فريقه الجديد، وذلك بعد مساهمته في انتصار العاصميين على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

بيرنات سجّل هدف بي.إس.جي الأول بعد 13 دقيقة، قبل أن يمضي فريقه ويفوز 2-1، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

الظهير الأيسر الإسباني قال بعد اللقاء: “نحن سعداء للغاية بهذا الانتصار، كانت مباراة صعبة. نحن في مجموعة معقدة، ولكن عدم التأهل للدور التاني كان سيعد فشلا كبيرا. سنذهب إلى بليجراد بهدف الفوز. يجب أن نلعب بهذه الطريقة دائما، نستطيع الذهاب بعيدا في هذه البطولة، لأننا نمتلك فريقا عظيما”.

ليرد بيرنات على تصريحات إدارته السابقة في حديث عقب الفوز على ليفربول: “أنا سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، أشارك كثيرا وأتمتع بثقة الجميع. تصريحات أولي هونيس؟ لا أدري إن شاهد المباراة، يمكنه أن يقول ما يشاء، لا أهتم”.

بيرنات (25 عاما) انتقل من بايرن ميونيخ إلى باريس مطلع الموسم الحالي، وخاض مع الفريق الفرنسي 12 مباراة هذا الموسم، مسجل هدفين كليهما في دوري أبطال أوروبا.

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