الرأي القانوني حول التعديل الدستوري العاشر

ايوان ليبيا – وكالات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن المجلس قرر خلال جلسته أمس الأربعاء، انتظار الرأي للجنة القانونية ولجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس بشأن التعديل الدستوري العاشر الذي أعلن مجلس النواب إقراره خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح بن شرادة أن مجلس الدولة ناقش خلال جلسة اليوم بحضور 83 عضوًا «خطوات تنفيذ توحيد السلطة التنفيذية بعدما صوت مجلس النواب على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».

وأضاف أن جلسة مجلس الدولة استمرت «حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وكان أعلبية الأعضاء مرحبين من ناحية المبدأ رغم ضبابية المادة الثانية من قرار مجلس النواب بشأن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».

وبيَّـن بن شرادة أنه «ولإزالة هذه الضبابية اتفق أعضاء مجلس الدولة على إحالة قرار التضمين إلى اللجنة القانونية ولجنة تعديل الاتفاق السياسي لإبداء رأيهم في المادة سالفة على أن تكون هناك جلسة يوم الاثنين المقبل لحسم هذا الجدل في ضبابية المادة الثانية من قرار التضمين» مرجحًا أن يجري حسمها داخل المجلس «بالتصويت».

وأقرَّ مجلس النواب في جلسته، أول أمس الإثنين، التعديل الدستوري العاشر الذي حصن بموجبه المادة السادسة من قانون الاستفتاء. كما اعتمد مجلسًا رئاسيًّا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أُجريت على تلك البنود، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

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