تعرض موكب ” المسماري ” لإطلاق النار

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن المركز الاعلامي لبلدية تازربو ،” أن موكب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية والوفد المرافق لة والمكلفون من قبل القيادة العامة للجيش الليبي تعرض لإطلاق النار “.

وأضاف المركز ، على صفحته بموقع الفيسبوك ، ” أن كافة التفاصيل سيتم إعلانها بعد قليل في المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة “.

وأوضح المركز ،” أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف والوفد المرافق لة يقومون بزيارة لمنطقة تازربو هذا اليوم للوقوف على الوضع الأمني المتردي للمنطقة ولتقديم واجب العزاء”.

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