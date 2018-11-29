سلامة يشارك في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت الخارجية السودانية أن الاجتماع الوزاري الخاص لدول جوار ليبيا في الخرطوم اليوم الخميس سيحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي ، وممثلين عن الإتحادين الإفريقي والأوروبي ، وفرنسا و إيطاليا.

وأضافت الخارجية السودانية، ” أن الاجتماع يهدف إلى دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا ، وسيطرح انعكاسات الأوضاع فيها على الأمن الإقليمي “.

وأكملت الخارجية السودانية ،” أن الاجتماع يتطرق إلى قضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود”.

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