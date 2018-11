بوتين.. راضين عن المستوى الحالي لسعر النفط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا “راضية” عن مستوى سعر النفط الحالي البالغ نحو 60 دولار للبرميل، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير في الآونة الاخيرة بسبب المخاوف من زيادة المعروض العالمي من الذهب الأسود.

وقال بوتين في منتدى استثماري إن سعر برميل النفط “هبط ثم ارتفع مرة أخرى، لكن في رأيي فإن المستوى عند حوالي 60 دولارًا مقبول تمامًا، ونحن راضون تمامًا”.

وأشار إلى أن أحدث موازنة روسية وُضعت على افتراض أن سعر برميل النفط يبلغ 40 دولارًا

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد والولايات المتحدة والسعودية العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

لكن بعد بلوغها أعلى مستوياتها في 4 سنوات في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، انخفضت أسعار النفط بنحو 30% بسبب المخاوف من تراجع الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغ مؤشر برنت الأوروبي للنفط أقل من 60 دولارًا للبرميل الأربعاء، فيما سجل نظيره الأمريكي “دبليو تي آي” أكثر من 51 دولارًا بقدر بسيط.

وتتعاون روسيا منذ سنوات مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي هي ليست عضوًا فيها.

