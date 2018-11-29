أسماء و صور منفذي محاولة إغتيال العميد السموعي

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت قوة الردع الخاصة تمكنها مساء ، الأربعاء ، من التوصل إلى الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على مدير أمن طرابلس السابق عميد صلاح الدين السموعي فى محاولة إغتياله يوم 25 نوفمبر الجاري .

وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، قالت الردع فى بيان أصدرته بوقت مبكر من صباح الخميس أن عملية القبض على الجناة تمت بعد تحري ومعاينة ميدانية بمسرح الجريمة إلى أن تم إستدارجهم وإلقاء القبض عليهم .

وكشفت القوة عن أسماء الجناة وهم أيمن سعيد أبوالعيد زيدان وأيمن عمر المهدي أبوخريص وبالإستدلال المبدئي أعترف المذكوران بإرتكابهم الجريمة ، وفقاً لنص البيان .

وأشارت القوة إلى أن دوافع الجريمة مبدئياً هي جنائية مؤكدة تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة مع إستمرار الإستدلال معهم والإحالة .

وأضافت : ” تم عرض المعلومات شفهياً على السيد وزير الداخلية وأصدر تعليماته بالمتابعة إلى أن يتم القبض على الجناة كما تم عرض المعلومات على السيد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وأصدر أمر إلقاء القبض والعرض على النيابة ” .

وفى ختام بيانها أهابت قوة الردع الخاصة بالمواطنين الذين تعرضوا لعمليات سطو بالقرب من مكان الواقعة في الفترة التي حصل فيها الاعتداء على مدير الامن السابق بضرورة التواصل معها .

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