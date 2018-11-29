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متى يتم تغيير فلتر الهواء في السيارة

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

هناك العديد من الاساسيات التي يجب على السائق التعرف عليها ، انت بالتأكيد لن تقوم بالقيادة دون معلومات عن فلتر الهواء و فلتر الزيت و العديد من الامور الاخرى التي لابد ان نهتم بها و نعمل على تغيرها بصورة دورية و بذلك فانك تحافظ على المحرك و تزيد من عمره الافتراضي ، و يبقى السؤال الاهم متى يتم تغير فلتر الهواء في السيارة ؟ سنجيب خلال الاسطر القادمة .

ما هو فلتر الهواء في السيارة ؟ 
في البداية دعونا نعرف ماهو فلتر الهواء ؟ لكي تتمكن من تشغيل محرك السيارة لابد ان يدخل الى غرفة الاحتراق معدل معين من الوقود و كذلك كمية معينة من الهواء مما يؤي الى الاشتعال و تشغيل المحرك ، ماذا لو كان الهواء الداخل الى غرفة الاحتراق ملوث او يحتوي على الاتربة او الشوائب في هذه الحالة لن تكتمل عملية اشتعال المحرك ، و هنا يأتي دور فلتر الهواء الذي هو عبارة عن انسجة صغيرة مربوطة معا في تصميم شبكي.

فلتر الهواء يقوم بتنقية و تنظيف الهواء الداخل الى المحرك ، و يعمل على امتصاص الشوائب و بذلك يدخل الهواء النظيف ليقوم بمهمته الاساسية ، و بذلك يمكننا استنتاج ان فلتر الهواء مصدر اتساخ كبير داخل المحرك و لذلك لابد من الاهتمام به من خلال تنظيفه و تغيره ، و لكن ماذا اذا لم يتم تنظيف او تغير فلتر الهواء ؟ .

ماذا يحدث عند عدم تنظيف او تغير فلتر الهواء ؟
في حالة اذا تشبع فلتر الهواء بالاتربة و الشوائب دون تنظيف او تغير فسيؤدي هذا الامر الى انسداد الفلتر بشكل تام و بذلك ففي هذه الحالة لن يتم ادخال الهواء الى المحرك مما يؤدي الى عدم قدرة غرفة الاشتعال على تشغيل المحرك ، او سيدخل الهواء و لكن بنسبة قليلة مقارنة بنسبة الوقود في غرفة الاشتعال و هو ما يؤدي الى تقليل قوة و عزم المحرك ، ايضا قد يؤدي ذلك الى دخول الاتربة المتعلقة في الفلتر الى داخل المحرك مما قد ينتج عنه اضرار في المحرك و تضطر الى تغيره .

ميعاد تغير فلتر الهواء : 
بحسب الخبراء فان تغير فلتر الهواء يأتي بعد مرور 20 الف كم ، و قد اوصت الهيئة الالمانية لمراقبة الجودة بضرورة تغير فلتر الهواء بعد 30 الف كم و هذا الامر يتراوح بين عام الى عامين ، و بالطبع هذه الفترة قد تتغير حيث المناخ في المدينة المتواجد بها .

تغير الفلتر ام تنظيفه افضل ؟ 
هناك العديد من ورش الصيانات الخاصة بالسيارات تقوم بتنظيف الفلتر بشكل مستمر حتى يمكنه العمل لفترة تصل الى 40 الف كم ، و لكن المشكلة عند تنظيف فلتر الهواء باستخدام كومبريسور الهواء القوي يؤدي الى العديد من التشققات و الثقوب في الفتلر و ينتج عن ذلك دخول الاتربة و الاوساخ الى المحرك مما يقلل من عمره الافتراضي .

و بذلك يمكننا القول بأن الطريقة الافضل هي دائما تغير فلتر الهواء خاصة ان سعره غير مرتفع ، اما في حالة تنظيف الفلتر فينصح ان يكون ذلك عن طريق تكرار الصدم باليد لتزال الاتربة و ليس باستخدام الكومبريسور.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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