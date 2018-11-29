أردوغان يبحث مع ترامب سحب القوات الكردية من منبج السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مطلب بلاده بسحب القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في مدينة منبج السورية، وذلك خلال اجتماعه معه في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وأضاف إردوغان إنه أبلغ ترامب بأن الأمر سيكون "مفيدا" أن يتم التباحث حول منبج والوضع في إدلب، معقل المعارضة، خلال اجتماعهما، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت تركيا توعدت مرارا بالسيطرة على منبج.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأسبوع الماضي إنه يتعين على واشنطن إجبار الأكراد على الانسحاب بشكل كامل من منبج القريبة من الحدود التركية.

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