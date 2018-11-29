تحية للرئيس ادريس دبي الوفي!! … بقلم / رمضان عبد السلام

كم يستحق الرئيس ادريس دبي الإحترام و هو يُسِرُّ إلى الإسرائيليين، و هم يعلنون أن ما منعه من إقامة علاقة معهم هو معمر القذافي وحده… و كم كان إعلام الإسرائيليين مهنيا حين كتب هذه الحقيقة. مهنيا حد أن تراه قد أغنانا عن ” التف” على الميادين التي شغلتها حملتها ضد زيارة السعودي إلى المغرب العربي عن ” الواقع كما هو طائفي” …

لقد كتب إعلام الإسرائيليين و أذاع أن تشاد إختارت إسرائيل عن ليبيا بعد ستة و اربعين عاماً ، و هو إنما أراد القول أن معركتهم كانت مع ليبيا، و ليبيا لاغير…

لن يضير الليبيين أن تقيم تشاد الرسمية علاقة بالإسرائيليين. بين التشاديين ربما يكون الرئيس دبي هو المستفيد من العلاقة معهم . الرجل يريد أن يظل في الحكم إلى ما شاء الله و في نيته ان يحوّل تشاد إلى مملكة لو استطاع؛ و يريد أن تسكت أميركا و الغرب عن نواياه ، أمّا عموم التشاديين فسيظلون كما هم يرون ليبيا أقرب إليهم و ليبيا تراهم كذلك . و هي عمقهم و هم عمقها…

إن الإسرائيليين موجودن في تشاد منذ مدة ليست قريبة …

أغلب “النت” في تشاد تستضيفه شركاتهم… على الأقل الفندق الرئيس الذي يستخدمه ضيوف تشاد الرسميين. في السنين التالية ربما يعتمد حتى الفندق الليبي على خدمات مستضيفين إسرائيليين…

الإسرائيليون يعرفون أن ليبيا كانت خطراً عليهم ليس لقوتها ، بل لإنها تقطع عليهم الطريق اينما ذهبوا، و تنزع منهم الأوراق في افريقيا و غيرها و تفسد تخطيطهم، و أنها مؤخرا تبنت رؤية خطيرة عليهم عرضتها لحل الصراع معهم حول فلسطين . إن دولة واحدة للفلسطينيين و الإسرائيليين تقوم على حق المواطنة و الديمقراطية تشكل مقتلا للفكرة الصهيونية القائمة على يهودية الدولة، و تذيب الإسرائيليين في ديموغرافيا العرب …

في الموقف من النزاع مع الإسرائيليين على الليبيين الذين يعتقدون أنهم معنيين بالقول أو الفعل أن لا ينسوا رؤياهم، حتى لا يُخدعوا مرة أخرى في العرب، و عليهم أن يلتفتوا إلى بلادهم ليستعيدوها فتُخشى ، و أن يروا علاقة تشاد مع الإسرائيليين إنطلاقا منها، أمّا أنها ستفتح ابواب ليبيا على الإسرائيليين ، فعليهم أن لا ينسوا أن ليبيا “امهلعة” بلا ابواب منذ ” الشنعة” التي ساقها إليها نفر منها ، فصار الإسرائيليون في قلبها و ليس لأن تشاد أقامت علاقة معهم ، فما كان بين تشاد و ليبيا يوما ما ابواب ، و لن يكون …

تحية و احترام للرئيس دبي، الذي أنصف . لقد تعامل مع واقع ان ليبيا صارت ضعيفة و ليس بوسعها حمايته، و لا حتى حماية نفسها..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا