نيمار: لم أكن لائقا 100% أمام ليفربول

قال نيمار نجم باريس سان جيرمان إنه لم يلعب أمام ليفربول وهو لائق تماما، مشيرا إلى خوضه للقاء الذي فاز به فريقه وهو متأثر بالإصابة.

وصرح نيمار بعد اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1 “لم أكن جاهزا بنسبة 100%”.

وواصل البرازيلي في حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية “لكن كانت مباراة مهمة. لذا، سواء مصاب أم لا، كان لابد من وجودي”.

وسجل نيمار هدف فريقه الثاني الذي ضمن لباريس بطل فرنسا الفوز على ليفربول والاقتراب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس ضيفا على ريد ستار الصربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بينما يستضيف ليفربول نادي نابولي.







































































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