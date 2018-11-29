ميسي يتخطى رونالدو ليصبح أكثر مسجل لأهداف فريق واحد بدوري الأبطال

أبدع النجم الأرجنتيني مجددا وقاد فريقه لإسقاط أيندهوفن وفض شراكته مع غريمه اللدود كريستيانو رونالدو ليصبح أكثر لاعب سجل أهدافا لفريق واحد في دوري أبطال أوروبا.

هدف الساحر ليونيل ميسي كان رقم 106 له مع برشلونة في دوري الأبطال.

كان متساويا مع رونالدو الذي سجل 105 لريال مدريد في البطولة القارية، والآن بات “البرغوث” منفردا بالرقم القياسي.

ولا يزال التنافس بين النجمين كتفا بكتف، فيوم الثلاثاء فاز رونالدو مع ناديه يوفنتوس على فالنسيا ليصبح “الدون” أول لاعب يحقق 100 انتصار في دوري الأبطال.

يوفنتوس وبرشلونة تأهلا إلى الدور ثمن النهائي، لديهما فرصة كبيرة للتتويج. تتويج قد يكون خامسا لميسي أو سادسا لرونالدو بالبطولة العريقة.

توج ميسي مع برشلونة في 2006 و2009 و2011 و2015 بينما رفع البرتغالي الكأس في 2008 مع مانشستر يونايتد وفي 2014 و2016 و2017 و2018 مع النادي الملكي.























































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