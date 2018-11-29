تقرير: دي خيا يشترط مساواته بسانشيز للتجديد ليونايتد

لماذا وأنا الحارس الأفضل في العالم يحصل غيري على الراتب الأعلى؟ ألا أستحق؟ هذا لسان حال ديفيد دي خيا الذي ينتهي عقد مع فريق الشياطين الحمر قريبا.

وتقول صحيفة دايلي ميل الإنجليزي إن الأخطبوط الإسباني لا يمانع البقاء في مانشستر يونايتد لكنه يريد مساواته بأليكسيس سانشيز صاحب أعلى راتب في الفريق (350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا).

يسابق يونايتد الزمن لتمديد عقد لاعبه البالغ عمره 28 عاما خوفه من انتقاله إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان بطلي إيطاليا وفرنسا على الترتيب.

وينتهي عقد دي خيا في 2019 ولدى يونايتد القدرة على تمديده موسما إضافيا. وسيعمل النادي على تفعيل بند التمديد التلقائي إذا فشل في إقناع حارس أتليتكو مدريد السابق.

وقتها، سيضطر مسؤولو يونايتد لبيع دي خيا قبل انتهاء مدة عقدهـ وقد تصل القيمة إلى 75 مليون إسترليني.

ورفض دي خيا عرضا من يونايتد يحصل بموجبه على 275 ألف إسترليني أسبوعيا.

اختر التشكيل الأمثل لمانشستر يونايتد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا