واتفورد يمدد تعاقد مدربه 4 سنوات ونصف

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي تمديد تعاقد مدربه الإسباني خابي جراسيا لمدة 4 سنوات ونصف مع خيار التمديد لعام إضافي.

جراسيا تولى المهمة في يناير الماضي خلفا لماركو سيلفا، وفاز في 11 مباراة من أصل 30 منذ ذلك التوقيت.

الذئاب قدموا بداية رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري بأربع انتصارات متتالية، منحت الفريق المركز التاسع في الوقت الحالي.

“الجيش الأصفر” كما تلقبه جماهيره لم يحقق الفوز في أول 4 مباريات له في الموسم سوى مرة واحدة ولم تكن في دوري القسم الأول. حدث ذلك في موسم 1988 – 1989 ليعود ويكرر الإنجاز ولكن على مستوى أعلى.

وقال جراسيا في تصريحات لموقع ناديه: “سعيد للغاية بتمديد تعاقدي، فخور للغاية في هذه اللحظة بالتواجد في النادي والبقاء لمواسم أخرى إضافية.

ونال مدرب مالاجا وقادش الأسبق جائزة مدرب الشهر في البريمييرليج عن شهر أغسطس الماضي.

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