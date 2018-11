أوغندا تخرق حظر الاتحاد الأوروبي بنقل الأسلحة إلى جنوب السودان

أعلن مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات المتخصص بمراقبة الأسلحة قيام دولة أوغندا بالمساعدة في نقل أسلحة وذخائر أوروبية إلى جنوب السودان في ذروة حربه الأهلية، رغم حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

وقال المركز إن دولة جنوب السودان رتبت لأن تقدم الحكومة الأوغندية ضمانات بأنها المستهلك النهائي لمشتريات أسلحة وذخيرة من بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.

وجاء في تقرير للمركز يستند إلى أبحاث أجريت على مدى أربع سنوات أن الأسلحة سُلمت لأوغندا في 2014 و2015 ثم نقلت بعد ذلك إلى جنوب السودان المجاور.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير المركز جيمس بيفان في تصريح قوله :

”لدينا أدلة كتابية من مكان التصنيع مرورا بالتصدير إلى أوغندا وتحويل المسار إلى جنوب السودان ووصولا إلى العثور على الأسلحة في ساحة المعركة“.

كما وثق التقرير أيضًا نقل شحنات أسلحة سرية، صنعت في السودان والصين، من السودان إلى مقاتلين معارضين في جنوب السودان جوًا وبرًا من 2014 حتى منتصف 2015.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ عام 1994 حظر أسلحة على السودان، ومدد الحظر ليشمل جنوب السودان عندما انفصل عن السودان قبل نحو سبع سنوات.

