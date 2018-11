محادثات سلام جديدة حول اليمن في السويد

أعلن سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون الخميس عن بدء محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة حول إنهاء الحرب في اليمن الأسبوع القادم بالسويد.

ودعا آرون في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المتحدث باسم الحوثيين للمشاركة في المحادثات قائلاً :

”لقد حجزت رحلتي وسوف تقام مشاورات السويد التي يقودها المبعوث الأممي. أتطلع إلى رؤيتك هناك مترئسا لوفدكم”.

وأضاف السفير البريطاني :

”الحل السياسي هو السبيل للمضي قدمًا وهذه المشاورات تعتبر خطوة كبيرة لتحقيقه“.

