ترامب يصل إلى بوينوس أيرس مساء اليوم لحضور قمة مجموعة العشرين

يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المصمم على مواجهة الصين وتحدي روسيا، الخميس، إلى بوينوس أيرس، لحضور قمة مجموعة العشرين، التي يتوقع أن يترك بصمته على أعمالها.

وستحدد اللقاءات الثنائية للرئيس الأمريكي الذي لا يحبذ المحادثات المتعددة الأطراف، في إطار أعمال القمة التي تعقد الجمعة والسبت في العاصمة الأرجنتينية بحضور رؤساء دول وحكومات أهم 20 بلدا في العالم تمثل 85% من إجمالي الناتج الداخلي في العالم.

وسيصل ترامب مساء الخميس، إلى بوينوس أيرس، حيث نشر أكثر من 20 ألف عنصر أمني في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة ويتوقع أن تنظم تظاهرات مناهضة لمجموعة العشرين.

وسيلتقي ترامب نظيره الصيني شي جيبينج في محاولة لخفض حدة التوتر بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية التي تهدد النمو العالمي.

وسيسود اللقاء توتر بعد أن اعتبرت الإدارة الأمريكية الأربعاء، الصين التي تسجل فائضا كبيرا في مبادلاتها مع الولايات المتحدة، لم تقدم حتى الآن "مقترحات لإجراء إصلاحات مهمة" لممارساتها التجارية التي تصفها واشنطن بأنها "غير منصفة".

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في حديث لصحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية من أن "الخطر خلال قمة مجموعة العشرين يكمن في القمة المنفردة بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية المدمرة للجميع".

وتبقى الشكوك حول لقاء ثنائي بين ترامب وبوتين الذي يتوقع أن يصل الجمعة إلى بوينوس أيرس.

قال ترامب لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه "ربما لن أجري هذا اللقاء" في حين تتعرض موسكو لانتقادات منذ العملية العسكرية الروسية ضد سفن أوكرانية في بجر آزوف.

والسؤال الآخر، الذي يطرح نفسه، هو هل "سيتحدث الرئيس إلى محمد بن سلمان" وهو أمر لا يستبعده البيت الأبيض.

ويعتبر ترامب أحد أشد داعمي ولي العهد السعودي، الذي يقدم على حد قوله خدمات جيدة للاقتصاد الأمريكي من خلال خفضه أسعار النفط.

لكن هذا الدعم ليس موضع إجماع في الولايات المتحدة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبينما لاتزال الحرب دائرة في اليمن.

وسيحاول المشاركون الآخرون في القمة العاشرة من نوعها، الخروج من الظل.

وسيحاول الأوروبيون خصوصا الذين تأثروا ببريكست وتصاعد الشعبوية، الدفاع عن مبدأ التعدديية الذي حمل قادة مجموعة العشرين على الإجتماع لأول مرة قبل عشر سنوات وسط عاصفة مالية.

وقالت وزارة المال الفرنسية "فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتبران أن طريقة الرد على هذه الأوضاع (من الخلافات التجارية) هي أولا محادثات متعددة الأطراف وثانيا تعديل لقواعد منظمة التجارة العالمية، وليس مقاربة ثنائية تمارس خلالها الضغوط على مختلف الأطراف".

– تحذير من صندوق النقد الدولي –

في ضوء ذلك يهدد ترامب علنا شركاءه التجاريين بينهم الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على قطاع صناعة السيارات الأساسي في التجارة العالمية.

واعتبر صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرت أنه على الأجل القصير قد يخفض إجمالي الناتج الداخلي بـ0.75% بسبب تزايد التوتر التجاري.

وتعتبر الجهات الأكثر تفاؤلا ان التوقيع رسميا الجمعة على اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يدل على أن الإدارة الأمريكية قادرة على التخلي عن لهجتها العدائية.

ويبقى أن نعرف ما إذا كان الأمريكيون سيوقعون وثيقة أخرى في بوينوس أيرس هي "البيان الختامي"، الذي يصدر عادة في نهاية اللقاءات الدولية الكبرى.

وذكرت مصادر فرنسية، أنه معروف أن المباحثات صعبة خصوصا حول مسألة مكافحة التقلبات المناخية.

ولايزال العديد من المشاركين يتذكرون قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو، وكان ترامب انتقد في اللحظة الأخيرة بيانا ختاميا تم التوصل إليه بصعوبة.

وقال توماس رايت الخبير في "بروكينغز إنستيتيوت"، إن "هناك شرخا كبيرا في مجموعة العشرين بين الأنظمة الديموقراطية والأخرى السلطوية"، مضيفا "لطالما كان الأمر كذلك لكنني أعتقد اليوم أن ذلك بات أكثر وضوحا".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا