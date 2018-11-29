لليوم الرابع.. السفارة الأمريكية بالكونغو تغلق أبوابها بسبب تهديد محتمل

ظلت السفارة الأمريكية في كينشاسا، مغلقة لليوم الرابع، الخميس، بعدما حذرت الولايات المتحدة من "تهديد إرهابي محتمل" ضد منشآتها في الكونغو.

وقالت السفارة، إن "المواطنين الأمريكيين في كينشاسا وفي جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، مُشجعين بقوة على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، وممارسة الوعي الجيد بالمواقف".

وكانت السفارة بدأت غلق أبوابها يوم الإثنين الماضي.

وفي الوقت الذي تتقاتل فيه العديد من جماعات المليشيات في الكونغو، على أساس عرقي أو بسبب الثروة المعدنية في البلاد – حيث عادة ما تتم محاصرة عمال الإغاثة الأجانب في الصراع – فإنه من غير المعتاد أن تتعرض الولايات المتحدة لتهديد محدد.

ولم تعط السفارة تفاصيل أخرى حول ما قد ينطوي عليه التهديد، أو من يشتبه في أن يكونوا وراء ذلك التهديد.

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