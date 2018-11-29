الخطوط الأفريقية تعيد طائرة مؤجرة للتوانيا لسد العجز في الرحلات

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن الناطق باسم شركة الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، إنهاء عقد إحدى طائرتيها المؤجرتين منذ 2015، مساء الأربعاء، «بعد مفاوضات مُضنية مع شركة سموت بلانت اللتوانية المؤجرة».

وقال الناطق باسم شركة الخطوط الأفريقية إنه تم إرجاع إحدى الطائرتين والتي تحمل علامة رقم 5AONL، مشيرًا إلى أنها وصلت مساء الأربعاء إلى مطار قرطاج تونس الدولي في طريق عودتها إلى ليبيا لإجراء بعض أعمال الصيانة والكشف المعتاد، وكذلك تغيير التسجيل من الأوروبي إلى الليبي.

وأشار الزبادي إلى أن الطائرة سوف تضاف إلى أسطول طائرات الشركة لسد العجز الحاصل في تغطية شبكة الرحلات، ولتقليل حجم معاناة الشركة والمواطن، مؤكدًا أن المفاوضات جارية لاستكمال عودة الطائرة الأخرى قريبًا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية أجرت في مارس 2015 طائرتين من طراز إيرباص A330-300 مملوكتين لها إلى الخطوط الجوية التركية واللتوانية.

وقالت الخطوط الجوية الأفريقية في بيان حينها إن توقيع العقد جاء لعدم توافر إمكانية تشغيلهما أو الاستفادة منهما حاليًا؛ حيث إن هذا النوع من الطائرات مخصص للرحلات طويلة المدى والتي تعّد غير متاحة لشبكة الخطوط الأُفريقية خلال الوقت الراهن.

وأوضحت أنه بموجب هذا العقد تم تأجير الطائرتين للخطوط التركية لمدة ثماني سنوات بقيمة ثابتة طيلة فترة الإيجار، وأشارت إلى أنه يحق خلال هذه الفترة للخطوط الأفريقية فقط إنهاء العقد أو استرجاع إحدى الطائرتين أو كلتيهما متى أتيحت الظروف التشغيلية للشركة.

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