إجلاء أكثر من 2000 مهاجر من ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نجاحها في إجلاء حوالى 2500 شخص كانوا بمراكز الايواء في ليبيا .

المفوضية أكدت في تغريدة على حسايها الرسمي بموقع “تويتر” بأنها وبعد مرور عام على بدء عمليات الإجلاء لطالبي اللجوء من الفئات الضعيفة تم إجلاء (2,069) من ليبيا إلى النيجر و (95) إلى إيطاليا و (312) إلي رومانيا.

ومن بين الأشخاص الذين تم إجلائهم أمهات عازبات وعائلات وأشخاص يعانون من مشاكل صحية وأكثر من 300 من القصر بدون مرافقين ومنفصلين عن ذويهم.

ودعت المفوضية الى المزيد من إعادة التوطين وإنهاء الاحتجاز ، حاثةً المزيد من الدول على تقديم أماكن إضافية لإعادة التوطين.

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