العاصمة الأرجنتينية خالية من السكان بسبب قمة مجموعة العشرين

بدأت قوات الأمن في الأرجنتين بإغلاق العاصمة بوينس آيرس اليوم الخميس مع وصول رؤساء أكبر 20 دولة اقتصادية في العالم للمشاركة في قمة مجموعة العشرين والتي تستمر يومين.

حيث تقرر تحويل جميع الرحلات الجوية عبر العاصمة الأرجنتينية، كما ستلغى جميع وسائل النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق طوال فترة انعقاد القمة، والتي ستنطلق يوم غداً الجمعة.

هذا وأعلنت السلطات في الأرجنتين أن يوم الجمعة عطلة رسمية، وشجعت حكومة اليمين المتوسط التي يرأسها الرئيس ماوريسيو ماكري، سكان المدينة على المغادرة خلال القمة.

وقالت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش:

“نوصيكم باستغلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة للمغادرة، غادروا الخميس، لأن المدينة ستكون معقدة للغاية”.

يُذكر أن حركة النقل العام في العاصمة الأرجنتينية وضواحيها قد توقفت مرورا بأجزاء من منطقة بوينس آيرس الكبرى، وهو ما يؤثر على مجموع سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة، فيما سيشارك نحو 22 ألفا من أفراد الشرطة في تأمين العاصمة خلال القمة.

