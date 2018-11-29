ليبيا تصبح عضوا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب للاتصالات

ايوان ليبيا – وكالات

انتخبت ليبيا، اليوم الخميس، عضوًا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات لمدة سنتين.

جاء ذلك فى الجلسة الإجرائية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات فى ختام أعمال دورته الـ22 التى عقدت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة فلسطين.

وترأس الوفد الليبي في هـذه الـدورة السفـيـر صالح الشماخي مندوب ليبيا المكلف لدى جامعة الدول العربية.

وفي سياق متصل، انتُخبت مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والمملكة العربية السعودية نائبًا للرئيس للعامين القادمين.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في عضويته كلاً من: مصر والسعودية والأردن وليبيا ولبنان وتونس، وبالانتخاب الإمارات وفلسطين ضمن تشكيلة المكتب للعامين المقبلين.

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