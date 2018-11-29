التعاون الإسلامي تدعو العالم للوقوف بوجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة

جددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها الراسخ والدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سفير المنظمة لدى الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس: "العالم دولاً ومنظمات وشعوبا، للوقوف ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان الاستعماري، وسياسة الأبارتهايد والتهويد والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني".

وجدد"التأكيد على المسئولية التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية، التي يتحملها المجتمع الدولي تجاه إيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعا الأمين العام أطراف المجتمع الدولي إلى مواءمة سياساتها ومواقفها وجهودها ودورها مع ما يمليه التزامها بسيادة القانون والعدل وإشاعة السلم والأمن الدوليين، من خلال الانخراط الفاعل والجاد في إحياء مسار السلام برعاية متعددة الأطراف، وفق إطار زمني محدد، استناداً إلى المرجعيات الدولية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لتنفيذ رؤية حل الدولتين، ووضع حد للظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة.

وجدد الأمين العام التأكيد على دعم المنظمة للمساعي والجهود التي تبذل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في المحافظة على مكتسباته وتمكينه من المضي قدما في سبيل استعادة كامل حقوقه المشروعة.

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