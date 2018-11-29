سفارة الإمارات بالقاهرة تحيي ذكرى يوم الشهيد | صور

أحيت سفارة الإمارات العربية بالقاهرة، اليوم الخميس، ذكرى "يوم الشهيد" بحضور السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومجموعة من المواطنين.

وتحتفل دولة الإمارات، غدًا الجمعة، بذكرى "يوم الشهيد"، الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها، حيث تحتفل به يوم 30 نوفمبر من كل عام، وتم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة.

دعا رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، الإماراتيين إلى "تقديس الواجب"، وذلك في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد" الذي تحييه البلاد على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال الشيخ خليفة إن "الثلاثين من نوفمبر، يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، هو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وذروة الفداء والتضحية".

ودعا "أبناء الوطن، أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة مثالا في الأذهان، وأن يعملوا على تقديس الواجب، والإخلاص والاجتهاد في الارتقاء بالقدرات والمهارات، والتميز في أداء العمل"، حسبا أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف أن "الأمم المتقدمة، تبني بالعلم والإبداع والإنجاز والريادة، والهمم العالية، والتضحيات الكبرى، التي تزيدنا ثباتا ووحدة وتلاحما، صونا للدولة التي أسسها آباؤنا على قيم البذل والفداء والعطاء والتضحية".

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، فى يوم الشهيد الذى تحتفل به 30 من نوفمبر كل عام، أن الأوطان تنضج بالتضحيات.

وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلاً:"نتذكر ونحتفى بيوم الشهيد، نحتفى بأصدق الابناء، ونعلم علم اليقين أن الأوطان تنضج بالتضحيات. ندعو لشهداؤنا بالرحمة والمغفرة".

وتصدر هاشتاج "يوم الشهيد"، الأكثر تداولا فى الإمارات ومصر، وسط تأكيد على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة من أبناء الإمارات العربية المتحدة، وأشقائهم العرب.

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