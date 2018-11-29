هنري: أتليتكو يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا .. وسيميوني مصدر إلهام لكل المدربين

أثنى الفرنسي تييري هنري مدرب موناكو على فريق أتليتكو مدريد ورشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا كما أشاد بمدربه دييجو سيميوني ووصفه بالمُلهم وذلك في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الفريقين.

موناكو واجه أتليتكو مدريد على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في لقاء انتصر به أصحاب الأرض بهدفين دون رد وتأهل لدور الـ16 فيما تذيل موناكو ترتيب مجموعته.

وبدأ هنري تصريحاته قائلا: “أتليتكو يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، لما لا؟”

وتابع “لقد حققوا الوصافة من قبل ثم خسروا نهائي آخر. الفريق والمدرب اللذان رأيتهما اليوم يمكنهما فعلها بكل تأكيد”.

وأضاف “مباراة النهائي ستكون في ملعبهم واندا ميتروبوليتانا، لكن هناك أيضا ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر سيتي جميعهم مرشحون، وأتليتكو مثلهم مرشح للقب”.

وعن دييجو سيميوني قال صاحب الـ41 عاما “لدي الكثير لأتعلمه منه. فريقه كان فائزا بهدفين لصفر وهو يتحرك خارج الملعب ويصرخ في لاعبيه، لهذا رأينا جريزمان يدافع في كل مكان في الملعب”

وأكمل “الشحن المعنوي والتحفيز الذي يعطيه لفريقه يشبه لما كان يفعله كلاعب، مدهش، يبدو وكأنه مازال لاعبا بسبب شغفه لكرة القدم. سيميوني مصدر إلهام لكل المدربين”.

تييري هنري قاد موناكو في مباراته الثامنة بكل المسابقات وتلقى خسارته الخامسة مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

فيما يواصل أتليتكو مدريد موسمه المميز الذي يحتل فيه المركز الثالث بالدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر إشبيلية، وتأهل كمتصدر لمجموعته الأوروبية كما لم يخسر على ملعبه في 10 مباريات هذا الموسم محققا 8 انتصارات وتعادلين.

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