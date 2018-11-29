تقرير مفاجئ: مباراة سوبر كلاسيكو ستقام في سانتياجو برنابيو

سوبر كلاسيكو في المنفى، قرار رسمي صدر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة إياب كوبا ليبتادوريس خارج الأرجنتين، لتخرج من حينها العديد من التقارير بشأن وجهته المحتملة حتى جاءت المفاجأة: سانتياجو برنابيو.

أسونسيون في باراجواي، الدوحة في قطر، ميامي في الولايات المتحدة، أو حتى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، هذه هذه المدن التي تناولتها الصحف بكثير من الحبر، ولا يبدو أن أي من هذه المدن ستكون المضيفة لمباراة خلقت جدلا كبيرا بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

صحيفة “أس” الإسبانية أشارت بكثير من الثقة، أن النهائي سيقام يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

التقرير ذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي ريال مدريد، كلها مؤسسات أعطت موافقتها على إقامة المباراة في سانتياجو برنابيو.

ليتبقى فقط موافقة الحكومة الإسبانية، وهو إجراء أمني إداري روتيني، مما يضع الأنباء في طور شبه رسمي.

أس ذكرت أن الحكم سيكون إسبانيا وليس من قارة أمريكا الجنوبية، كما أفادت أن الاتحاد الدولي خاطب الاتحاد الإسباني صباح الخميس لإخراج نظيره في أمريكا الجنوبية من أزمته، لتأتي الموافقة السريعة.

أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية شكر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني على تسهيل إقامة المباراة، والخروج من الأزمة القائمة.

فبعد الكثير من المباحثات والنقاشات والاجتماعات، والتي انخرط فيها ماوريسيو ماكري الرئيس الأرجنتيني، قبل أن يوافق الناديان أخيرا على عرض اللعب في ملعب ريال مدريد.

إن صدقت الأنباء، فستكون العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لاستضافة أكبر نهائيين قاريين لبطولات الأندية في موسم 20182019.

إذ سيصير برنابيو مقر إقامة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، مع إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في واندا متروبوليتانو ملعب أتليتكو مدريد.

تذكير بالأحداث..

الأزمة بدأت يوم السبت الماضي الذي كان موعدا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب مونومنتال بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب بومبونيرا.

إلا أن المباراة تأجلت لليوم التالي في أعقاب أحداث العنف التي طالت حافلة لاعبي بوكا، بعد أن رشقتها جماهير ريفر بليت بالحجارة والزجاجات، مما تسبب في إصابة بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم بابلو بيريز الذي تضررت عينه واضطر للذهاب إلى المستشفى.

في اليوم التالي، رفضت إدارة بوكا جونيورز لعب المباراة، لتتأجل المباراة مجددا إلى أجل غير مسمى.

وفي اجتماع بين رئيسي الناديين مع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، تقرر رسميا إقامة المباراة خارج الأرجنتين، مع عدم تحديد التاريخ والمكان.

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