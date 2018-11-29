ريال مدريد يريد إيريكسن وتوتنام يحدد قيمة ستجعله الأغلى في العالم

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي لفريق توتنام كريستيان إيريكسن كبديل طويل الأمد للكرواتي لوكا مودريتش بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

مودريتش الذي حظى بعام تاريخي حصد فيه جوائز أفضل لاعب في كأس العالم وفي أوروبا وأفضل لاعب في العالم وصل لعامه الـ33 ويعلم الفريق الملكي أن تألقه لن يستمر للأبد وقد يتأثر بعوامل السن.

إيريكسن البالغ من العمر 26 عاما يصغر مودريتش بـ7 اعوام كاملة ويراه مسؤولو الملكي كبديل مميز في مركز صانع الألعاب الذي شغله الكرواتي بنجاح منذ قدومه من توتنام في 2013.

لكن طلبات دانييل ليفي رئيس الفريق اللندني الباهظة قد توقف الصفقة، ليفي قدر قيمة إيريكسن السوقية بـ250 مليون يورو بعدما حدد قيمة هدافه وقائد توتنام هاري كين أحد أهداف ريال مدريد أيضا بـ300 مليون يورو.

علاقة الملكي بديوك لندن على صعيد سوق الانتقالات ليست سيئة فالفريق الإسباني نجح في ضم لوكا مودريتش وجاريث بيل من قبل بـ35 و100 مليون يورو على الترتيب، لكن في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين بعد انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون يورو فأسعار الثنائي المذكور أعلاه تبدو زهيدة في الوقت الحالي.

عقد إيريكسن يمتد حتى عام 2020 وحال قرر عدم تمديده سيصبح الموسم القادم هو الأخير له بقميص توتنام ويحق له التوقيع لأي فريق يختاره في يناير 2020.

إيريكسن لعب هذا الموسم 15 مباراة مع توتنام في كل المسابقات سجل فيها هدفين وصنع 6، كما تألق مع منتخب الدنمارك في كأس العالم وسجل هدفا وصنع آخر بعدما قاد الفريق للتأهل بهاتريك في شباك أيرلندا في مباراة الملحق المؤهلة للمونديال.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – الزمالك يشكو الشناوي لاتحاد الكرة

طبيب الأهلي يعلن غياب صلاح محسن 5 أسابيع

مصر تتقدم مركزين في تصنيف فيفا

أزارو والسولية جاهزان لمواجهة بتروجيت

المنتخب يوضح لـ في الجول حقيقة مواجهة الكاميرون

تقرير: نهائي كوبا ليبرتادورس في الدوحة.. والإعلان الرسمي خلال 24 ساعة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا